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Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье фуд-корт
86 оценок
9 490
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Хит

Подстолье фуд-корт

Артикул: CH-027-312
86 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки28.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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