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Подстолье металлическое Квадро Дуо NEW

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Труба 80*80. Рекомендованный максимальный размер столешницы : 1600*800

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Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина820 мм
  • Вес40 кг
  • Цветчерный

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