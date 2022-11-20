Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Труба 80*80. Рекомендованный максимальный размер столешницы : 1600*800
Основные характеристики
- Высота725 мм
- Ширина490 мм
- Длина820 мм
- Вес40 кг
- Цветчерный
Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Труба 80*80. Рекомендованный максимальный размер столешницы : 1600*800
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