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Настоящее фото товара Подстолье Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Лофт-2
99 оценок
3 590
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Хит

Подстолье Лофт-2

Артикул: CH-050-868
99 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота710 мм
  • Толщина профиля60*30 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота710 мм
  • Толщина профиля60*30 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Лофт-2 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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