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Настоящее фото товара Подстолье Фуд-корт овальное, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Фуд-корт овальное
100 оценок
12 09039
19 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Фуд-корт овальное - фото 1Подстолье Фуд-корт овальное - фото 2Подстолье Фуд-корт овальное - фото 3Подстолье Фуд-корт овальное - фото 4Подстолье Фуд-корт овальное - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье Фуд-корт овальное производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье Фуд-корт овальное производства ChiedoCover
Хит

Подстолье Фуд-корт овальное

Артикул: CH-032-826
100 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота735 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для овального стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота735 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки38.5 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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