Товар в корзине. Перейти
Подстолье Лофт 44, белый муар - фото 1Подстолье Лофт 44, белый муар - фото 2

Подстолье Лофт 44, белый муар

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Лофт 75
Подстолье Лофт 75
Следующий Подстолье Лофт Джимпи
Подстолье Лофт 75

Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый размер столешницы :

Минимум. D1000мм; Максимум. D1200мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1000
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 140 ₽
12

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Стул Диамант пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Диамант пластиковый, белый

В наличии 213 шт.
Стул Орион золотой, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стул Орион золотой, пластиковый

Стул пластиковый Tweet, белый, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Tweet, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Tweet, белый, черный

Другие товары из разделастальные подстолья
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое Квадро Трапезе

Подстолье металлическое Квадро NEWНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Квадро NEW

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1033, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1033

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1233, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1233

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Квадро Slim, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Подстолье Квадро Slim

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое 1010

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1220

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1247, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
5

Подстолье металлическое 1247

В наличии 30 шт.