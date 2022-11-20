Характеристики товара
Описание
Рекомендуемый размер столешницы :
Минимум. D1000мм; Максимум. D1200мм
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Диаметр900 мм
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1000
- Цветбелый
Рекомендуемый размер столешницы :
Минимум. D1000мм; Максимум. D1200мм
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