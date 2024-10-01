Характеристики товара
Описание
Подстолье 4111 из нержавеющей стали с большим квадратным основанием 45х45 см. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не так заметны разводы и пятна. Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.
Есть более недорогой аналогэтого подстолья: подстолье 4110
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес15,0 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный