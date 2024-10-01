Товар в корзине. Перейти
Подстолье 4111 - фото 1

Подстолье 4111

Артикул: CH-066-150
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 1245
Фотография товара Подстолье металлическое 1245 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1010
Фотография товара Подстолье металлическое 1010 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье 4111 из нержавеющей стали с большим квадратным основанием 45х45 см. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не так заметны разводы и пятна. Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.

Есть более недорогой аналогэтого подстолья: подстолье 4110

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес15,0 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Подстолье металлическое 1023 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89015
6 890 ₽Оптовая цена

Подстолье металлическое 1023

91
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1208

57
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье металлическое 1011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽Оптовая цена

Подстолье металлическое 1011

74
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Троя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Подстолье Троя

71
Фотография товара Подстолье Квартирник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квартирник, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Подстолье Квартирник

90
Фотография товара Подстолье фуд-корт белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт белое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Подстолье фуд-корт белое

79
Фотография товара Подстолье 1211EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1211EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье 1211EM

77
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2124EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2124EM, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Подстолье 2124EM

82
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье СК-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье СК-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Подстолье СК-7

79
Настоящее фото товара Подстолье 1078EM, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Подстолье 1078EM

8
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Корунд Сосна Лоредо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Сосна Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Сосна Лоредо

49
New
Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Столешница Juleka

15
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Gorniy

37
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ

31
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, орех

35
Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33
Фотография товара Столешница Корунд Дуб Горный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Дуб Горный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Дуб Горный

36
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Palermo

50
Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм

45
Фотография товара Столешница Обион 90, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Обион 90, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Столешница Обион 90, круглая

48

Другие товары из раздела стальные подстолья

Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69035
11 690 ₽Оптовая цена

Подстолье Классик 80

79
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1269, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1269

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стальное Подстолье 1030EM барное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030EM барное

72
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стальное Подстолье 1027EM двойное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1027EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1027EM двойное

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье стальное 1052, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное 1052, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Подстолье стальное 1052, черное

59
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Малевич №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Малевич №1, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Подстолье Малевич №1

76
Фотография товара Подстолье Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Подстолье Лофт 13

61
Настоящее фото товара Подстолье 1058EM, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Подстолье 1058EM

61
Фотография товара Подстолье Bimbo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Bimbo, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Bimbo

89
Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95

Товар в корзине

Подстолье 4111
Подстолье 4111
от 5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Корунд Сосна Лоредо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Сосна Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Сосна Лоредо

49
New
Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Столешница Juleka

15
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Gorniy

37
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ

31