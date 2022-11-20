Характеристики товара
Описание
Подстолья модели «Сити» отличает классический дизайн и прямые линии. Благодаря своему неприхотливому виду эти подстолья могут быть размещены в ресторане, кафе, пабе или клубе с абсолютно любым интерьером. Конструкция устойчивая, держится на четырех вертикальных ножках, причем благодаря применению специальной технологии крепления всех элементов изделия и использованию массивных ножек данные подстолья являются идеальным вариантом для установки в помещениях с большими показателями динамической нагрузки. Изысканность моделей подчеркивается разнообразным выбором цветовых решений. Так, основными оттенками изделия могут быть как темные древесные тона, например, венге, темный орех или палисандр, что актуального для восточных заведений, так и более светлые: выбеленный дуб, коньяк и т. д., которые прекрасно впишутся в стилистику ресторанов классической европейской кухни.
Вес брутто: 7,5 кг
Габариты упаковки 100 х 700 х 700 мм
Объем изделия: 0,05 м3
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Вес6 кг
- Материал подстольядерево
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, D700, 700*700, D1000, D900, D1100, 800*800, 900*900, 1000*1000, D1200, 600*600, D600
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия