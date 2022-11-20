Товар в корзине. Перейти
Подстолье Сити 80х80 - фото 1

Подстолье Сити 80х80

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Сити 120х80
Подстолье Сити 120х80
Следующий Подстолье Кобе МК круглое
Подстолье Сити 120х80

Характеристики товара

Описание

Подстолья модели «Сити» отличает классический дизайн и прямые линии. Благодаря своему неприхотливому виду эти подстолья могут быть размещены в ресторане, кафе, пабе или клубе с абсолютно любым интерьером. Конструкция устойчивая, держится на четырех вертикальных ножках, причем благодаря применению специальной технологии крепления всех элементов изделия и использованию массивных ножек данные подстолья являются идеальным вариантом для установки в помещениях с большими показателями динамической нагрузки. Изысканность моделей подчеркивается разнообразным выбором цветовых решений. Так, основными оттенками изделия могут быть как темные древесные тона, например, венге, темный орех или палисандр, что актуального для восточных заведений, так и более светлые: выбеленный дуб, коньяк и т. д., которые прекрасно впишутся в стилистику ресторанов классической европейской кухни.

Вес брутто: 7,5 кг
Габариты упаковки 100 х 700 х 700 мм
Объем изделия: 0,05 м3

Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольядерево
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, D700, 700*700, D1000, D900, D1100, 800*800, 900*900, 1000*1000, D1200, 600*600, D600
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
13

Подстолье Кобе МК круглое

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МНК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
11

Подстолье Кобе МНК круглое

Настоящее фото товара Подстолье Cover, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
13

Подстолье Cover

Настоящее фото товара Подстолье Cover светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Подстолье Cover светлый орех

Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
11

Подстолье Cover №2 выбеленный

Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
13

Подстолье Cover №2 светлый орех

Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
15

Подстолье Cover №2 темный орех

Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
14

Подстолье Техас

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3012, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 3012

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013 тройное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 1013 тройное

Другие товары из разделаподстолья по материалу
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014 лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 1014 лайт

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1023, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
12

Подстолье чугунное 1023

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2014, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
14

Подстолье чугунное 2014

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2011, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 2011

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4570, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
100Хит

Подстолье чугунное 4570

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4070, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
30Хит

Подстолье чугунное 4070

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4076, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 4076

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4086, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное 4086

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1010 голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное 1010 голубое

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1043, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 1043

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье стальное №8-01 квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
12

Подстолье стальное №8-01 квадратное

Подстолье стальное №8-01 прямоугольноеНастоящее фото товара Подстолье стальное №8-01 прямоугольное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Подстолье стальное №8-01 прямоугольное

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89051
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый

В наличии 77 шт.
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленыйНастоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от210
7

Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый

Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневыйНастоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от210
12

Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 30 шт.