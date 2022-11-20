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Подстолье Беруин

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Характеристики товара

Описание

Подстолья Париж относится к сегменту «Премиум» и отвечает самым высоким требованиям, Подстолья выполнены в двух вариантах и рассчитаны на размещение 4 или 6 человек. При этом большой выбор цветовых решений — от минималистских темных оттенков до светлых тонов выбеленного бука — делают эти изделия оптимальным вариантом для размещения, как в ресторанах азиатской кухни, так и в кафе, специализирующихся, например, на приготовлении блюд европейской кулинарии. Подстолья Париж идеально сочетается со столешницами МДФ с обкладкой из массива дуба и со столешницами из массива бука

Вес брутто: 25 кг
Объем изделия: 0,03 м3
Габариты упаковки: 460 х 460 х 130 мм

Материал: Шпон Дуба
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес22 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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