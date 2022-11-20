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Подстолье Дейл 2

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Характеристики товара

Описание

Вес Нетто, кг: 10

Габариты: 780 x 660 x 730 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина780 мм
  • Вес10 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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