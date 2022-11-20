Характеристики товара
Описание
высота 73 см
ширина 91 см
глубина 52 см
Стойка из массива бука.
Тонировка - под заказ.
Основание изготовлено из полированного нержавеющего металла.
Предусмотрена регулируемая система выравнивания.
Вес: 38 кг
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина520 мм
- Длина910 мм
- Вес38 кг
- Материал подстольядерево, сталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1100*700, 1000*800, 600*1000, 600*1100, 600*1200, 600*1300, 600*1400, 600*1500, 600*1600, 700*1000, 700*1200, 700*1300, 700*1400, 700*1500, 700*1600, 800*1100, 800*1300, 800*1500, 800*1600, 800*1200
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия