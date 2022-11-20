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Подстолье Кобе МН2 двойное - фото 1

Подстолье Кобе МН2 двойное

12 оценок
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Подстолье Кобе Д двойное

Характеристики товара

Описание

высота 73 см

ширина 91 см

глубина 52 см

Стойка из массива бука.
Тонировка - под заказ.
Основание изготовлено из полированного нержавеющего металла.
Предусмотрена регулируемая система выравнивания.
Вес: 38 кг
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина910 мм
  • Вес38 кг
  • Материал подстольядерево, сталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1100*700, 1000*800, 600*1000, 600*1100, 600*1200, 600*1300, 600*1400, 600*1500, 600*1600, 700*1000, 700*1200, 700*1300, 700*1400, 700*1500, 700*1600, 800*1100, 800*1300, 800*1500, 800*1600, 800*1200
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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