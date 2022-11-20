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Подстолье Кобе М2 двойное - фото 1

Подстолье Кобе М2 двойное

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Подстолье Кобе МН2 двойное

Характеристики товара

Описание

Подстолье специально созданы для размещения в кафе или ресторанах. Они выполнены в темных тонах, в стиле минимализма, поэтому особенно подойдут для интерьера зала, оформленного в соответствии с таким направлением дизайна, как хай-тек. При этом металлический каркас позволит разместить даже самую массивную столешницу, что придаст интерьеру особый изыск. Благодаря устойчивому металлическому основанию данное изделие прекрасно справляется с высокими механическими нагрузками, причем вам не придется беспокоиться, что подстолья, столешницы, установленные на них, перевернутся.

Вес брутто: 30 кг
Объем изделия: 0,10 м3
Габариты упаковки: 550 х 950 х 80 мм

Стойка из массива Бука
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина910 мм
  • Вес38 кг
  • Материал подстольядерево, сталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1400*800, 1100*700, 1000*800, 600*1000, 600*1100, 600*1200, 600*1300, 600*1400, 600*1500, 600*1600, 700*1000, 700*1200, 700*1300, 700*1400, 700*1500, 700*1600, 800*1100, 800*1300, 800*1500, 800*1600, 800*1200
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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