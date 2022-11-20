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Подстолье Cover №2 выбеленный - фото 1

Подстолье Cover №2 выбеленный

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Подстолье Cover светлый орех

Характеристики товара

Описание

Ширина 1040 мм
Глубина 700 мм
Высота 705 мм

Уютно смотрится в интерьерах кафе, баров, ресторанов и в жилых пространствах .Выполнено из массива дерева, 60х25 мм. Обладает повышенной прочностью, благодаря жесткой усиленной конструкции из металлического листа, толщиной 2 мм и металлических стяжек из прутка, диаметром 8 мм. Можно использовать прямоугольные, овальные столешницы 1100х700 и 1200х800.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 6.62
Объем упаковки, м3: 0.064

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Основные характеристики

  • Высота705 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1040 мм
  • Вес6,62 кг
  • Материал подстольядерево
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1200*800, 1100*700
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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