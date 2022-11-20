Характеристики товара
Описание
Мебель для ресторана, кафе или бара является подтверждением этому, поскольку именно в этих изделиях с необычных сторон обыгрываются все преимущества классических форм и расцветок. Одним из представителей классики являются подстолья серии «Сатурн». В них все говорит об их приверженности к старинному европейскому стилю: от используемого материала (натуральное дерево) до варианта декорирования (резные ножки).Однако это не значит, что данные модели подстольев подходят исключительно для классических интерьеров, наоборот, вариативность выбора оттенков дерева, а также возможность подбора различных столешниц делает подстолья «Сатурн» желанными гостями как, например, в ресторанах итальянской кухни, так и в заведения, предлагающих блюда восточной кулинарии (ливанской, индийской и т. д.).
Вес брутто: 10,5 кг
Объем изделия: 0,07 м3
Габариты упаковки: 200 х 650 х 550 мм
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина640 мм
- Длина640 мм
- Вес8 кг
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияРоссия