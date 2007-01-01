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Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
419 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 1Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 2Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 3Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 4Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 5Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - фото 6Видеообзор Стул Кьявари (Сhiavari) патина - ChiedoCover - видео 7Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 8Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Артикул: CH-007-132
419 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический деревянный стул Кьявари — воплощение элегантности и функциональности.
Его узнаваемый дизайн с изящными вертикальными спинками, имитирующими бамбук, и прочной рамой делает его универсальным решением для любого интерьера — от роскошных банкетов до уютных домашних столов.
Изготовлен из высококачественной древесины, стул сочетает в себе натуральную текстуру и надежность, выдерживая повседневную нагрузку без потери формы.
Благодаря эргономичному профилю сиденья и оптимальной высоте, он обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко перемещать и складывать стулья, что особенно удобно для мероприятий или ограниченного пространства.
Стул Кьявари идеально подходит для ресторанов, кафе, свадеб, офисов и домашнего использования — это не просто мебель, а стильное дополнение к любому интерьеру, которое никогда не выйдет из моды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:910
  • Ширина:460
  • Длина сидения:440
  • Высота до сидения:425
Фотография размеры стула Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина ChiedoCover
  • 910
  • 460
  • 440
  • 425
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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