Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник стильный акцент в вашем интерьере. Светильник имеет современный и элегантный дизайн в стиле хай-тек. Плафон выполнен из прозрачного акрила, внутри которого, создается впечатление, находятся пузырьки воздуха, придающие светильнику уникальности, создавая эффект легкости и воздушности. Белый металлический корпус дополняет декоративный элемент, придавая всей конструкции минималистичный и стильный образ. Встроенный ЛЭД источник света мощностью 7 Вт позволит осветить площади до 5 мобеспечивая мягкий и равномерный свет. Высота подвеса регулируется (от 20 до 140 см), что позволяет адаптировать светильник под различные интерьеры и потребности. Светильник можно легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, зала, спальни, кухни, кафе, бара, ресторана или уголка отдыха. Идеален в качестве стильного элемента декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота1763 мм
- Вес1.1 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки1.25 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет