Характеристики товара
Описание
Минимализм, неожиданная деталь и выразительная форма — светильник легко становится центром внимания. Плафон-сетка цилиндрической формы скрывает внутри декоративный элемент в виде цветка — лёгкий намёк на арт-объект в повседневном интерьере. Модель даёт мягкий нейтральный свет (4000 К), подходит для натяжных потолков и легко регулируется по высоте подвеса — от 50 до 133 см. Встроенная ЛЭД-лампа на 4 Вт (в комплекте) обеспечивает световой поток 577 лм, которого достаточно для освещения до 3 м². Светильник выполнен из металла и пластика с матовым покрытием, оснащён надёжным креплением на планку. Управление — механическое, с настенного выключателя. Стильная и функциональная модель для кафе, кухни, спальни или зоны отдыха — там, где нужен акцент и атмосфера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1330 мм
- Вес0.4 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, фиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки0.7 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет