Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — это оригинальное дизайнерское решение, сочетающее округлые стеклянные плафоны и элегантное глянцевое покрытие. Плавные формы создают ощущение легкости, а тёмный хром придаёт композиции современный характер. Изготовленный из прочного металла и стекла, светильник выглядит стильно и в то же время надёжен. Цвет плафонов — прозрачный, но благодаря зеркальному блеску тёмного хрома свет получается глубоким, слегка отражённым и очень уютным. Такое сочетание подчёркивает высокий класс исполнения и актуальный дизайн. Модель оснащена пятью лампами по 5 Вт каждая. Общая мощность — 25 Вт, что обеспечивает комфортное освещение площади до 8 кв.м. Высота регулируется при монтаже от 120 до 180 см, что делает светильник универсальным для различных интерьеров и потолков. Подойдёт для гостиной, спальни, кухни, холла, загородного дома, ресторана или кафе. Лаконичная геометрия и современная палитра делают его уместным как в жилом, так и в коммерческом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина375 мм
- Глубина375 мм
- Высота2800 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп5
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки190 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет