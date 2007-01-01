Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, белый
Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, белый

Артикул: CH-086-714
Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник — современный акцент в интерьере. Подвесной светильник выполнен в стиле хай-тек и минимализм. Его вытянутая цилиндрическая форма в сочетании с лаконичным дизайном придает интерьеру выразительность и современную эстетику. Корпус изготовлен из прочного алюминия и акрила, что обеспечивает надежность и долговечность. Покрытие устойчиво к царапинам и воздействию влаги. Светильник оснащен встроенным светодиодным источником света мощностью 7 Вт, что позволяет эффективно освещать площадь до 3 м². Теплый свет с цветовой температурой 3000К и световым потоком 387 лм создает уютную атмосферу. Идеальный вариант для точечного освещения зон: кухонного острова, прикроватной зоны, рабочего места или входной группы. Отлично сочетается с другими светильниками серии или может использоваться как самостоятельный акцент. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка, монтажный комплект и схема установки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота1795 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалметалл, акрил
  • Количество ламп1
  • Мощность7 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки140 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Вес упаковки1 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

