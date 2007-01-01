Характеристики товара
Описание
Современный стиль и изысканный дизайн. Светильник выполнен в стиле лофт и состоит из золотистого металлического корпуса с глянцевым покрытием, который гармонично сочетается с белыми акриловыми плафонами. Сетчатая конструкция корпуса придает светильнику индустриальный вид, а плафоны в форме шаров создают мягкий и теплый свет, идеально подходящий для уютных интерьеров. Золотая арматура и подвесной шнур подчеркивают современность и функциональность дизайна. Корпус выполнен из металла, пластика и акрила, что обеспечивает долговечность и лёгкость конструкции. Контраст между корпусом и стеклянными плафонами создают стильный акцент. Светильник легко настраивается по высоте, что делает его универсальным для различных типов помещений. Оснащен одной ЛЭД лампой мощностью 15 Вт, которая освещает площадь до 15 кв.м. Тёплый свет создает комфортную атмосферу уюта и гармонии, подходящую для гостиной, кухни, кафе, гостиницы или загородного дома. Современные материалы и конструкция гарантируют долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Светильник добавит стиль и функциональность в любое пространство, создавая не только качественное освещение, но и элегантный элемент декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина180 мм
- Высота1250 мм
- Вес1.17 кг
- Материалметалл, акрил, пластик
- Количество ламп1
- Мощность13 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки245 мм
- Вес упаковки2.1 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет