Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина350 мм
- Высота500 мм
- Вес24.1 кг
- Материалметалл
- Материал полоксосна 18мм
- Страна изготовленияРоссия
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