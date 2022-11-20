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Консоль Лофт-10

Артикул: CH-050-723
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота500 мм
  • Вес24.1 кг
  • Материалметалл
  • Материал полоксосна 18мм
  • Страна изготовленияРоссия

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