Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина470 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес6.8 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки30.70 кг