Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Приставной столик Финика М Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
Приставной столик Финика М Дуб мадейра
37 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 1Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 2Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 3Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 4Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 5Приставной столик Финика М Дуб мадейра - фото 6

Приставной столик Финика М Дуб мадейра

Артикул: CH-033-042
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт
Фотография товара Приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Приставной столик Финика М Торос черный
Фотография товара Приставной столик Финика М Торос черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.11 л
  • Количество мест1
  • Размер упаковки50.5/36/6.5 см
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт 38 мм, 140x90x76 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 140x90x76, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол Лофт 38 мм, 140x90x76

37
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table темно-серый

45
  • белый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стол Бисмарк Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бисмарк Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол Бисмарк Лофт

34
Настоящее фото товара Стол криволинейны с экраном из ЛДСП, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стол криволинейны с экраном из ЛДСП, шамони темный

9
  • бежевый
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, белый

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9905
6 290 ₽

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, черный, кромка ПВХ

9
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ

6
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар

14
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лофт, черный муар

5
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Клир, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Клир, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
26 590

Стол Клир, белый/керамика белая

14
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела столы на металлокаркасе

Фотография товара Кофейный столик Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Финика М Дуб бомонт лофт, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кофейный столик Финика М Дуб бомонт лофт

45
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 120*73

13
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*73

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 120*73

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, белый, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, белый, 140*60

5
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 180*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 180*73

13
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 140*60, 22 мм, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 140*60, 22 мм

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 120*60*76, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 120*60*76

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол переговорный на металлокаркасе, орех, антрацит, 160*123, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол переговорный на металлокаркасе, орех, антрацит, 160*123

7
Настоящее фото товара Стол переговорный на металлокаркасе, орех, белый, 160*123, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол переговорный на металлокаркасе, орех, белый, 160*123

11

Товар в корзине

Приставной столик Финика М Дуб мадейра
Приставной столик Финика М Дуб мадейра
4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности