Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина1236 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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