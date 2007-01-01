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Стол переговорный на металлокаркасе, бук, белый, 160*123 - фото 1

Стол переговорный на металлокаркасе, бук, белый, 160*123

Артикул: CH-073-126
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1236 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый

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