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Приставной столик Финика M Торос черный

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Характеристики товара

Описание

Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота62 мм
  • Ширина50 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.11 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Размер упаковки50.5/36/6.5 см

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