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Пробка для шампанского, нержавеющая сталь - фото 1

Пробка для шампанского, нержавеющая сталь

Артикул: CH-071-609
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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Товар в корзине

Пробка для шампанского, нержавеющая сталь
Пробка для шампанского, нержавеющая сталь
390
В корзине

С этим товаром покупают