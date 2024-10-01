Характеристики товара
Описание
Один из обязательных элементов заведений, где подают вина и крепкие напитки – многоразовая пробка. Она изготовлена из пищевой резины, не меняет вкус и аромат вина. Пробка «Пробар» – вакуумная, надежно закрывает горлышко бутылки, не позволяет выветриваться аромату и окисляться напитку от контакта с кислородом. У изделия нейтральный серебристый цвет, диаметр 20 мм, оно подходит для стандартных бутылок. Помпу можно мыть вручную или в машинах для посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина40 мм
- Диаметр20 мм
- Вес0,03 кг
- Цветсерый