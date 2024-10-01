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Пробка для вина «Пробар», резина, серый - фото 1

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

Артикул: CH-058-851
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Один из обязательных элементов заведений, где подают вина и крепкие напитки – многоразовая пробка. Она изготовлена из пищевой резины, не меняет вкус и аромат вина. Пробка «Пробар» – вакуумная, надежно закрывает горлышко бутылки, не позволяет выветриваться аромату и окисляться напитку от контакта с кислородом. У изделия нейтральный серебристый цвет, диаметр 20 мм, оно подходит для стандартных бутылок. Помпу можно мыть вручную или в машинах для посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина40 мм
  • Диаметр20 мм
  • Вес0,03 кг
  • Цветсерый

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