Характеристики товара
Описание
Пробка для шампанского «Пробар» – удобный аксессуар для бутылок. Пробка выполнена из нержавеющей стали, имеет приятный серебристый блеск. Форма простая, напоминает стандартную пробку с двумя боковыми зажимами.
Высота изделия 6 см, диаметр равен всего 40 мм. Качественный материал прост в уходе, долговечен, поэтому пробка актуальна для многоразового использования. Благодаря стильному дизайну она отлично смотрится на любых бутылках и гармонирует с остальной посудой на столах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,062 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный