Товар в корзине. Перейти
Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-847
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный
Фотография товара Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный от компании ChiedoCover.
Следующий Пробка для шампанского силикон, черный
Фотография товара Пробка для шампанского силикон, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пробка для шампанского «Пробар» – удобный аксессуар для бутылок. Пробка выполнена из нержавеющей стали, имеет приятный серебристый блеск. Форма простая, напоминает стандартную пробку с двумя боковыми зажимами.

Высота изделия 6 см, диаметр равен всего 40 мм. Качественный материал прост в уходе, долговечен, поэтому пробка актуальна для многоразового использования. Благодаря стильному дизайну она отлично смотрится на любых бутылках и гармонирует с остальной посудой на столах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,062 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0308
2 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый

13
В наличии 125 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Снейк»

15
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 050

Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 50 шт.
Фотография товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц «Кубизм 21» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка для устриц «Кубизм 21» хромированная сталь

15
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Апероль - Чинзано», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Совок для муки, дерево олива,85 мм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от640

Совок для муки, дерево олива,85 мм, бежевый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стакан «Америка 20х» смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Америка 20х» смесительный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 440

Стакан «Америка 20х» смесительный

10
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела помпы и пробки

Настоящее фото товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от100

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

15
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Пробка для вина резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Пробка для вина резина, серый

7
В наличии
Настоящее фото товара Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Помпа для вина «Пробар» пластик, резина, черный

12
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Пробка для шампанского пластик, черный

15
В наличии
Настоящее фото товара Пробка для шампанского нейлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Пробка для шампанского нейлон, черный

7
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
от 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0308
2 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый

13
В наличии 125 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Снейк»

15
В наличии 250 шт.