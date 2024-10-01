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Стакан «Пробар» смесительный, серебристый - фото 1Стакан «Пробар» смесительный, серебристый - фото 2

Стакан «Пробар» смесительный, серебристый

Артикул: CH-057-869
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр87 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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