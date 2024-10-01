Товар в корзине. Перейти
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат - фото 1

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат

Артикул: CH-058-021
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен
Фотография товара Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая
Фотография товара Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина176 мм
  • Вес0.190 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для льда, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520

Совок для льда, поликарбонат, прозрачный

11
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, пластиковая, 3,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 210

Гастроемкость 1/2, пластиковая, 3,4л

6
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат

13
В наличии 528 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный

6
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л

5
В наличии 11 шт.
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л

12
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм

14
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 960

Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела крышки для гастроемкостей

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая

10
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая

7
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/1, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от700

Крышка для гастроемкости GN 1/1, полипропилен

8
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен

13
В наличии 733 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат

12
В наличии 228 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/1, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Крышка для гастроемкости GN 1/1, поликарбонат

7
В наличии 324 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Крышка для гастроемкости GN 1/1, полиэтилен

15
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат

12
В наличии 168 шт.

Товар в корзине

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат
от 410
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для льда, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520

Совок для льда, поликарбонат, прозрачный

11
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, пластиковая, 3,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 210

Гастроемкость 1/2, пластиковая, 3,4л

6
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/6, поликарбонат

13
В наличии 528 шт.