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Лопатка кухонная «Проотель», сталь нержавеющая - фото 1

Лопатка кухонная «Проотель», сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-901
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина120 мм
  • Вес0.290 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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