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Противень для пиццы голубая сталь , черный - фото 1

Противень для пиццы голубая сталь , черный

Артикул: CH-058-451
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0,356 кг
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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