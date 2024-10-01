Характеристики товара
Описание
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр260 мм
- Вес0,356 кг
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка десертная «Арборесценс»
Нож столовый «Гранд»
Ложка, пластиковая
Блюдце «Тэндэнси»
Тарелка «Нептун», диаметр 203мм
Нож столовый «Визув», длина 210мм
Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л
Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый
Миска, сталь нержавеющая, 200мл
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический
Экран для приготовления пиццы алюминиевый
Экран для приготовления пиццы, алюминий
Противень для пиццы голубая сталь, черный
Противень алюминиевый, тефлон, черный
Решетка для гриля сталь хромированная металлическая
Противень алюминиевый, металлический
Противень для пиццы голубая сталь , черный
Решетка для гриля сталь хромированная металлический
Форма для выпечки алюминиевая, сталь