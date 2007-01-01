Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Wave Stripes букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Wave Stripes букле белый
15 оценок
11 990
Стул полубарный Wave Stripes букле белый - фото 1Стул полубарный Wave Stripes букле белый - фото 2Стул полубарный Wave Stripes букле белый - фото 3Стул полубарный Wave Stripes букле белый - фото 4Стул полубарный Wave Stripes букле белый - фото 5

Стул полубарный Wave Stripes букле белый

Артикул: CH-080-738
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфортный полубарный стул Wave Stripes с удобными подлокотниками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция высоких ножек выдерживает нагрузки до 120 кг. Отклоненная спинка и мягкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться с барной стойкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес4.25 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики550
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

