Характеристики товара
Описание
Комфортный полубарный стул Wave Stripes с удобными подлокотниками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция высоких ножек выдерживает нагрузки до 120 кг. Отклоненная спинка и мягкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться с барной стойкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Высота посадочного места 670 мм
- Вес4.25 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки570 мм
- Вес упаковки10.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики550
- Изделия стопируютсяНет