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Ложка Amboss кофейная - фото 1

Ложка Amboss кофейная

Артикул: CH-071-488
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина122 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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