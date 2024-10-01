Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота22 мм
- Диаметр185 мм
- Вес0,074 кг
- Материалхромированная сталь
- Цветсеребряный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Natal белое - Natal красное - Vega Verdejo - Vega Temp»
Нож столовый «Монтевидео»
Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик
Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л
Блюдо сервировочное «Вьюпоинт»
Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм
Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 12 см, прозрачный
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Подставка барная, фанера, коричневый
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический
Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический
Противень сталь нержавеющая, металлический
Противень перфорированная, алюминий , металлический
Решетка сталь нержавеющая, металлический
Форма для пиццы,пирога голубая сталь, черный
Противень «Гастронорм» алюминиевый, антипригарное покрытие
Противень для пиццы голубая сталь , черный
Противень для пиццы сталь голубая, черный
Противень для пиццы сталь голубая, черный
Линейка барная «Natal белое - Natal красное - Vega Verdejo - Vega Temp»
Нож столовый «Монтевидео»
Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик
Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л