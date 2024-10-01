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Решетка для гриля сталь хромированная металлический - фото 1

Решетка для гриля сталь хромированная металлический

Артикул: CH-058-498
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота22 мм
  • Диаметр185 мм
  • Вес0,074 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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