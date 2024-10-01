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Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 3Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 4Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 5Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 6Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 7Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 8Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый - фото 9

Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-222
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота145 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,11 кг
  • Объем0,06/0,09 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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