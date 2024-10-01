Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота145 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,11 кг
- Объем0,06/0,09 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Противень прямоугольная, голубая сталь, черный
Селедочница «Идиллия»
Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 250мм
Нож для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Отельер»
Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево
Линейка барная «Немирофф - Премиум - Эгоист»
Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Ложка столовая «Саппоро бэйсик» 200
Крышка, сталь нержавеющая, 22 см
Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный