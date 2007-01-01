Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Sweet 565, белый
Пуф Sweet 565, белый
14 оценок
13 590
15 090 ₽
Пуф Sweet 565, белый - фото 1Пуф Sweet 565, белый - фото 2Пуф Sweet 565, белый - фото 3Пуф Sweet 565, белый - фото 4Пуф Sweet 565, белый - фото 5Пуф Sweet 565, белый - фото 6Пуф Sweet 565, белый - фото 7Пуф Sweet 565, белый - фото 8Пуф Sweet 565, белый - фото 9Пуф Sweet 565, белый - фото 10
Распродажа

Пуф Sweet 565, белый

Артикул: CH-083-097
14 оценок
Основные характеристики
  Высота350 мм
  Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  Материал сиденьяшенилл
  Материал каркасамассив дерева
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта.Пуф каркасный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  Цветбелый, серый
  Обивкашенилл

Параметры упаковки

  Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
