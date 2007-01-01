Характеристики товара
Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта.Пуф каркасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Высота350 мм
- Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый, серый
- Обивкашенилл
- Изделия стопируютсяНет