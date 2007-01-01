Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Sweet 565, темно-бежевый
Пуф Sweet 565, темно-бежевый
11 оценок
13 590
15 090 ₽
Распродажа

Пуф Sweet 565, темно-бежевый

Артикул: CH-083-107
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта.Пуф каркасный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Пуф Sweet 565, темно-бежевый
Пуф Sweet 565, темно-бежевый
13 590
15 090 ₽
