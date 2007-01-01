Характеристики товара
Описание
Пуф для гостиной RICE серый на ножках золотого цвета.
Обит велюром высокой плотности серии BLUVEL.
Устойчивость к истиранию: >50 000 циклов.
Ножки пуфа - металл.
Упакован - 1 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота420 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, золотой
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки3.05 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет