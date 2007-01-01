Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый
13 оценок
12 990
Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый - фото 1Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый - фото 2Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый - фото 3Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый - фото 4Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый - фото 5
NEW

Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый

Артикул: CH-080-824
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота360 мм
  • Вес5.2 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном. Мягкая обивка выполнена из букле в бежевом цвете. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение. Высота пуфа: 36 см. Диаметр: 56 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота360 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

