Пуф с ящиком для хранения объемом 40 л и обивкой из мебельной ткани велюр – идеальный элемент мебели для прихожей, детской комнаты или спальни. Квадратный мягкий пуфик Плуто разработан по требованиям комфорта, износостойкости и функциональности. Пуф в прихожую удобен: сидя на нем удобно переобуваться, внутри пуфа с ящиком можно хранить обувь и тапочки. Пуфики Плуто легко складываются, экономит пространство, складной пуфик легко перемещать, конструкция собирается за 10 секунд. Крышка пуфа декорирована стяжкой. Если у вас маленькая прихожая, мебель Leset выручит! Пуфы Плуто имеют прочный деревянный каркас, выдерживают до 100 кг. Для обтяжки пуфика для прихожей мы используем обивку ткань велюр, приятна тактильно и устойчива к износу. Пуфик с ящиком для хранения доступен в 5-и цветах. Модель универсальна, отлично впишется в любой интерьер, уместна как пуфик банкетка в спальню. Нужен пуф круглый на опорах мебельных из дерева? Смотрите другие пуфы и банкетки в нашем каталоге.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.