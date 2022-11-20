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Пуф Скай, экокожа

Артикул: CH-051-518
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина454 мм
  • Высота500 мм
  • Обивкаэкокожа Light Grey
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Пуф Скай, экокожа
Пуф Скай, экокожаПуф Скай, экокожаПуф Скай, экокожаПуф Скай, экокожа
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