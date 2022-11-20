Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина454 мм
- Высота500 мм
- Обивкаэкокожа Light Grey
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург