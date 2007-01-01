Товар в корзине. Перейти
Пуф Cubis, красный - фото 1Пуф Cubis, красный - фото 2Пуф Cubis, красный - фото 3Пуф Cubis, красный - фото 4Пуф Cubis, красный - фото 5
NEW

Пуф Cubis, красный

Артикул: CH-078-149
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Акера, экокожа, ножки бук
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Айзерлон
Фотография товара Пуф Айзерлон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный пуф из экокожи

Удобный и практичный пуф, обтянутый качественной экокожей. Идеально подходит для дополнения интерьера и создания уюта.

Особенности:
✔ Наполнитель из высокоплотного ППУ – обеспечивает комфорт, упругость и долговечность
✔ Элегантная экокожа с приятной текстурой – легко чистится и сохраняет безупречный вид
✔ Компактный размер – удобно использовать как дополнительное сиденье или подставку для ног
✔ Универсальный дизайн – впишется в любой современный интерьер

Добавьте уюта и функциональности в ваш офис с этим стильным пуфом!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветкрасный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела пуфы

Товар в корзине

Пуф Cubis, красный
Пуф Cubis, красный
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 05.02.2024 Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии
Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2024 Выбор покупателей - Складные столы Лидер
Выбор покупателей - Складные столы Лидер

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.07.2022 Я хочу в Пекин
Я хочу в Пекин

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.