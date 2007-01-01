Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pyro, 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pyro, 500мм
50 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Pyro, 500мм - фото 1

Пуф Pyro, 500мм

Артикул: CH-007-673
50 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Jerry, ножки хром
Фотография товара Пуф Jerry, ножки хром от компании ChiedoCover.
Следующий Гримерное зеркало с освещением
Фотография товара Гримерное зеркало с освещением от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размеры(ДхШхВ)




Пуф 500мм 50х50х45



Пуф 800мм 80х80х45



Пуф 1000мм 100х100х45



Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф ЛАУНЖ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 700x700

47
Фотография товара Пуф Кавачи, фисташковый/ черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кавачи, фисташковый/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Пуф Кавачи, фисташковый/ черный муар

38
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69065
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, серый велюр/ золотой каркас

31
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
Фотография товара Пуф Marow, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Marow, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Пуф Marow, голубой

41
Фотография товара Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый

48
Фотография товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, белый, вельвет бежевый

40
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, серый

47
В наличии 85 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый

26
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 39017
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный

26

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный Respite, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Стол журнальный Respite, дуб, черный

14
Фотография товара Стол 0883DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0883DT, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол 0883DT

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монд, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол Монд

8
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол Copine Round mini, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол Copine Round mini

40
Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89024
14 250 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт

43
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол журнальный Banks, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Banks, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Стол журнальный Banks, белый, черный

15
В наличии 6 шт.
Фотография товара Журнальный столик Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090

Журнальный столик Скандика

69
Фотография товара Журнальный столик Stone овальный 015, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone овальный 015, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone овальный 015, белый

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол журнальный Дувр, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Дувр, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от68 090
Оптовая цена

Стол журнальный Дувр, орех

6

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Фотография товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Пуф Кавачи, желтый/ черный муар

32
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф ФЕЛИКС круглый розовый / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ФЕЛИКС круглый розовый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49066
7 190 ₽Оптовая цена

Пуф ФЕЛИКС круглый розовый / черный каркас

47
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый

26
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый

26
Фотография товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий

36
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый

13
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр черный

11
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге S букле бежевый

26
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый

26
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый

26

Товар в корзине

Пуф Pyro, 500мм
Пуф Pyro, 500мм
от 4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол журнальный Respite, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Стол журнальный Respite, дуб, черный

14
Фотография товара Стол 0883DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0883DT, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол 0883DT

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монд, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол Монд

8
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности