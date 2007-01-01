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Пуф Zentis черный - фото 1Пуф Zentis черный - фото 2Пуф Zentis черный - фото 3
NEW

Пуф Zentis черный

Артикул: CH-078-117
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Айзерлон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Zentis черный
Пуф Zentis черный
3 890
В корзине

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