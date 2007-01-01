Пуф Кругси — компактный, но выразительный акцент для современного интерьера заведения. Лаконичная цилиндрическая форма и плавный декоративный элемент сверху подчеркивают актуальный дизайн и легко вписываются в концепцию бара, лобби или номера.
Мягкое сиденье с оптимальной высотой обеспечивает комфортную посадку гостям: на пуфе удобно ожидать заказ, присесть с напитком или использовать его как мобильную приставку к дивану. Отсутствие острых углов делает модель безопасной и удобной для свободной расстановки в проходных зонах.
Мы учитываем требования профессиональной эксплуатации: устойчивое основание, плотный наполнитель и износостойкая обивка рассчитаны на ежедневные нагрузки и частые перемещения. Поверхность легко очищается от типичных загрязнений, что особенно важно для ресторанов и отелей с высокой проходимостью.
Ключевые преимущества:
• Надёжность для заведений: выдерживает интенсивное использование и сохраняет форму.
• Универсальность: подходит для барной зоны, лобби, номера, зоны ожидания и террасы.
• Мобильность: лёгкий, его удобно перемещать и перестраивать посадку.
• Современный акцент: лаконичный дизайн дополняет интерьер и работает как стильная деталь.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота450 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветкрасный, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет