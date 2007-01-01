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Пуф Флекса, букле, темно-серый

Артикул: CH-078-075
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Флекса — уютный акцент для современного интерьера.

Материалы и цвета. Пуф обтянут мягкой и приятной на ощупь тканью букле тёмно-серого цвета, которая придает изделию уют и современную элегантность. Черный металлический каркас обеспечивает устойчивость и дополняет стильный дизайн.

Дизайн. Круглая форма пуфа создает комфортное место для сидения или отдыха. Металлические ножки с изящной формой подчеркивают оригинальность модели и добавляют легкости конструкции.

Функциональность. Пуф выдерживает нагрузку до 80 кг, что делает его удобным и надежным аксессуаром для дома.
Место использования. Этот пуф станет идеальным дополнением для гостиной, спальни или лаунж-зоны, добавляя стиль и практичность в интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота420 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки7.70 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Флекса, букле, темно-серый
Пуф Флекса, букле, темно-серый
12 590
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