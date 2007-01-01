Характеристики товара
Описание
Пуф с ящиком Store Woody универсальное решение для вашего интерьера. Пуф выполнен с ножками из массива бука и обивкой из рогожки бежевого цвета. Внешний вид сочетает в себе натуральные материалы и стильный минимализм, который легко впишется в любой интерьер. Мягкое сиденье и компактные ножки делают этот пуф не только удобным, но и стильным элементом вашего пространства. Ящик для хранения под крышкой позволяет скрывать мелкие вещи, поддерживая порядок в комнате. Защитные накладки на ножках помогают избежать повреждений пола. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что обеспечивает долговечность использования. Компактные размеры и простота в транспортировке делают его отличным выбором для любого помещения. Благодаря компактной упаковке, пуф легко собирается и не занимает много места при хранении. Модель Store Woody станет отличным дополнением для прихожей, спальни, гостиной или любого другого уголка вашего дома. Идеально сочетает стиль, комфорт и практичность, что делает пуф универсальным элементом в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота450 мм
- Вес3.9 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки390 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет