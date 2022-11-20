Пуф Бабл, серый велюр

7 оценок

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Пуф Бабл, серый велюр

4.1
6 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул черное кружево
Стул черное кружево
Следующий Стул Madina темный орех/ коричневый
Стул черное кружево

Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 10мм и брусков. Мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Эффект мятости достигается путем многослойной прошивки материала с синтепоном.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалвелюр

Пуф Бабл, серый велюр — выполненные заказы

Пуф Бабл, велюр Bella 12Пуф Бабл, велюр Bella 12Пуф Бабл, велюр Bella 13Пуф Бабл, велюр Bella 13Пуф Бабл, серыйПуф Бабл, серый
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