Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 10мм и брусков. Мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Эффект мятости достигается путем многослойной прошивки материала с синтепоном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота450 мм
- НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет