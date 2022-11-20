Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 10мм и брусков. Мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Эффект мятости достигается путем многослойной прошивки материала с синтепоном.
Тарелка мелкая Идиллия D17
Тарелка мелкая Идиллия D20
Тарелка мелкая Идиллия D24
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Часы настенные Ворона
Тарелка обеденная неглубокая с зайцем
Тарелка обеденная неглубокая с зайцем и цветами
Стул Madina темный орех/ кремовый
Стул Madina белый/серый
Журнальный стол Diana, дуб
Стул на металлокаркасе Alt коралл/ золото
Стул на металлокаркасе Alt зеленый/ золото
Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный
Деревянный стул Artis белый/ серый
Кухонный диван Гармония
Кухонный диван Мальвина
Скамья угловая Гармония