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Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Бабл, серый велюр
44 оценки
5 990
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Пуф Бабл, серый велюр

Артикул: CH-014-731
44 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 10мм и брусков. Мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Эффект мятости достигается путем многослойной прошивки материала с синтепоном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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