Характеристики товара
Описание
Пуф Руни XS это не просто удобный, но и стильный аксессуар для вашего интерьера. Его мягкое круглое сиденье с вельветовой обивкой выполнено в коричневом цвете, что делает модель легкой и универсальной. Полностью съемная крышка облегчает уход за изделием и позволяет использовать пуф для хранения различных вещей. Прекрасно подойдет для разных стилей интерьера, от современного до скандинавского, добавляя в атмосферу теплоты и уюта. Обивка из вельвета отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг.Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Идеально подойдет для спальни, прихожей или гостиной, а также для дизайнерских интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина345 мм
- Глубина345 мм
- Высота360 мм
- Вес2.4 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка150
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавельвет
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки380 мм
- Вес упаковки3 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет