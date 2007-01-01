Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый - фото 1Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый - фото 2Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый - фото 3
NEW

Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый

Артикул: CH-080-818
8 оценок
Характеристики товара

Описание

Пуф Руни XS это не просто удобный, но и стильный аксессуар для вашего интерьера. Его мягкое круглое сиденье с вельветовой обивкой выполнено в коричневом цвете, что делает модель легкой и универсальной. Полностью съемная крышка облегчает уход за изделием и позволяет использовать пуф для хранения различных вещей. Прекрасно подойдет для разных стилей интерьера, от современного до скандинавского, добавляя в атмосферу теплоты и уюта. Обивка из вельвета отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг.Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Идеально подойдет для спальни, прихожей или гостиной, а также для дизайнерских интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина345 мм
  • Глубина345 мм
  • Высота360 мм
  • Вес2.4 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

5 990
