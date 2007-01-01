Характеристики товара
Описание
Пуф Флекса — уютный акцент для современного интерьера.
Материалы и цвета. Пуф обтянут мягкой и приятной на ощупь тканью букле серо-бежевого цвета, которая придает изделию уют и современную элегантность. Черный металлический каркас обеспечивает устойчивость и дополняет стильный дизайн.
Дизайн. Круглая форма пуфа создает комфортное место для сидения или отдыха. Металлические ножки с изящной формой подчеркивают оригинальность модели и добавляют легкости конструкции.
Функциональность. Пуф выдерживает нагрузку до 80 кг, что делает его удобным и надежным аксессуаром для дома.
Место использования. Этот пуф станет идеальным дополнением для гостиной, спальни или лаунж-зоны, добавляя стиль и практичность в интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота420 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Вес упаковки7.70 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет